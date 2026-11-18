Лудогорец ще се върне към пътя на шампионската титла, смята Георги Дерменджиев. Четирикратният шампион на България с разградчани оцени положително развитието на ЦСКА и Левски и заяви, че по-силната конкуренция е добра за българския футбол.

„Лудогорец наистина разполагаше с играчи с много високо индивидуално качество. Като отбор играеше изключително добър футбол. Това е клуб, който е много добре организиран, и аз мисля, че ще се върне на пътя към шампионската титла“, каза Дерменджиев в интервю пред БНТ.

Той подчерта, че ЦСКА и Левски изграждат добри отбори. Според Дерменджиев това ще увеличи конкуренцията в първенството и ще помогне на българските клубове в международните мачове.

Бившият национален селекционер отчете подобрение в нивото и качеството на шампионата, но посочи, че развитието трябва да обхване и базите.

„Терените трябва да бъдат по-добри, особено в този период на годината, когато има повече дъждове. Това ще помогне и за подобряването на играта на отборите“, заяви Дерменджиев.

Треньорът оцени високо и представянето на българските тимове в евротурнирите. Левски е в основната фаза на Лига Европа, а ЦСКА участва в основната фаза на Лигата на конференциите.

„Доста време не бяхме имали такова успешно участие, което е много добре за българския футбол. Трупат се точки, отборите натрупват опит и рутина. Това дава добри показатели и за вътрешното първенство“, каза още Дерменджиев.