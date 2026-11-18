Хуан Мата обяви края на професионалната си футболна кариера на 38 години. Испанският полузащитник приключва след две десетилетия на най-високо ниво, в които спечели световната и европейската титла с националния отбор на Испания, както и едни от най-престижните клубни трофеи.

Мата съобщи решението си с кратко послание в социалните мрежи: „Понякога да обичаш означава да го оставиш да си тръгне. Благодаря ти, футбол“.

Последният клуб в кариерата на испанеца беше Мелбърн Виктори. През сезон 2025/2026 той записа пет гола и 13 асистенции, а представянето му му донесе медала „Джони Уорън“ за най-добър футболист в австралийската А-лига.

Мата получи още наградите за най-добър футболист на Мелбърн Виктори, за най-добър плеймейкър и за най-добър гол на клуба. Той беше включен и в идеалния отбор на сезона в австралийското първенство.

През септември Мелбърн Виктори обяви, че Мата няма да продължи като футболист през новия сезон. Испанецът обаче остана свързан с клуба като акционер и ще бъде председател на новосъздадения футболен комитет.

За националния отбор на Испания Мата има 41 мача и 10 гола. Той беше част от състава, спечелил световната титла през 2010 г. в Южна Африка, а две години по-късно триумфира и на европейското първенство.

Мата се разписа във финала на Евро 2012 при победата на Испания с 4:0 над Италия. Той влезе като резерва и оформи крайния резултат в Киев.

Мата започна професионалния си път в дублиращия отбор на Реал Мадрид през сезон 2006/2007. След това се утвърди във Валенсия, с който спечели Купата на краля през 2008 г.

През 2011 г. премина в Челси. С английския клуб спечели Купата на Англия, Шампионската лига и Лига Европа. По-късно премина в Манчестър Юнайтед, за който изигра 285 мача и спечели Купата на Англия, Купата на лигата и Лига Европа.

В следващите години Мата носи екипите на Галатасарай, Висел Кобе, Уестърн Сидни Уондърърс и Мелбърн Виктори. Извън терена той е съосновател на инициативата Common Goal, чрез която футболисти и други представители на спорта даряват поне един процент от доходите си за социални проекти.