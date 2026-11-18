Оскар Пиастри ще получи наказание от 10 места на стартовата решетка за Гран при на Лас Вегас във Формула 1. Пилотът на „Макларън“ ще използва пети двигател с вътрешно горене за сезона, след като по досегашния са се появили проблеми.

Смяната надхвърля позволения брой компоненти за сезона и води до санкция преди състезанието. Информацията беше съобщена от Motorsport.com и потвърдена от „Макларън“.

„Оскар ще има нов двигател с вътрешно горене за Лас Вегас, след като по стария се появиха проблеми. Това е петата му смяна за сезона, така че той ще получи наказание от десет места на решетката. Вярваме, че Оскар има добър шанс да възстанови позициите с изпреварвания“, заявиха от отбора.

Наказанието ще бъде приложено към стартовата решетка за Гран при на Лас Вегас. Така позицията на австралиеца в квалификацията ще бъде коригирана с 10 места назад, независимо от резултата му в сесията.

За Пиастри това е поредната промяна по задвижващата система в сезон, в който надеждността на компонентите вече има пряко отражение върху стартовата му позиция. От „Макларън“ разчитат, че характеристиките на трасето ще му дадат възможност да компенсира част от загубените места с изпреварвания.

Промени ще има и в „Мерцедес“. Световният шампион Андреа Кими Антонели ще използва нов турбокомпресор в Лас Вегас.

Съотборникът му Джордж Ръсел ще остане с оригиналната спецификация на компонента. Решението е свързано с избягването на наказание за стартовата решетка.

Новият турбокомпресор е част от развитието на задвижващата система на „Мерцедес“. За Антонели това ще бъде възможност да използва обновения компонент в състезателни условия, докато Ръсел ще запази конфигурацията, с която няма да понесе санкция.