Арда Гюлер подписа нов договор с Реал Мадрид, който ще го задържи в испанския клуб до 30 юни 2032 г. Мадридчани обявиха продължаването на контракта с 21-годишния атакуващ халф.

Гюлер се присъедини към Реал Мадрид през юли 2023 г., след като преди това игра за Фенербахче. За четирите си сезона с екипа на „белите“ той е записал 126 мача и е спечелил пет трофея.

Сред отличията му са Шампионската лига, титлата в Ла Лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на Европа и Суперкупата на Испания. Реал Мадрид привлече турчина с договор за шест сезона през 2023 г.

Гюлер е национал на Турция и дебютира за представителния тим през 2022 г. През септември 2026 г. той получи и наградата за най-добър млад играч в Шампионската лига за сезон 2025/2026. Новият договор потвърждава мястото му в дългосрочните планове на Реал Мадрид.