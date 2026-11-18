Христо Крушарски заяви, че не участва в преговорите за бъдещето на Локомотив Пловдив и продажбата на акциите на клуба. По думите му ценните книжа все още са при него, а никой не ги е потърсил. Бизнесменът предполага, че от клуба разговарят с хората, с които той самият е осъществил първоначалния контакт.

„В момента аз не участвам в преговорите за акциите на Локомотив Пловдив. Те стоят на един стол и никой не ги е потърсил. Предполагам обаче, че от клуба преговарят с хората, с които аз ги свързах в началото. Какво ще стане, не знам, но аз си искам своето“, каза Крушарски пред Gong.bg.

Той обясни, че първоначално е възнамерявал да опрости парите, които клубът му дължи, но случилото се преди мача с ЦСКА е променило решението му. Крушарски не посочи конкретна сума в изказването си, но подчерта, че търсеното от него е минимално спрямо общите му вложения в Локомотив.

„Ясно е, че съм дал много повече, но тази сума си я търся като минимум“, заяви бизнесменът.

Крушарски посочи, че по време на управлението му Локомотив Пловдив е спечелил три трофея. Той заяви още, че е изградил два терена с лични средства.

„Когато влезеш на стадион „Локомотив“, виждаш три трофея. Те са спечелени по мое време. Аз не само съм давал пари за футбол, но и направихме нещо. С мои лични средства изградих два терена“, каза той.

Бизнесменът допълни, че според него приносът му ще остане свързан с клуба и след евентуалната смяна на собствеността.

Крушарски засегна и възможността да поеме финансовата издръжка на Берое. Той заяви, че преди време е разговарял с настоящия собственик на старозагорския клуб Ернан Банато.

„Той, ако продължава така, ще изпрати Берое при аматьорите. Кой има нужда от това?“, каза Крушарски, като допълни, че не вижда основание Банато да иска пари за акциите при сегашното състояние на клуба.

Крушарски не обяви конкретно решение за бъдещето си в Берое. В края на изказването си той посочи, че в момента се занимава с Рилски спортист и изпрати поздрави от Абу Даби.