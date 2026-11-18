Ендрик заяви, че Жозе Моуриньо решава дали той ще получава повече игрово време в Реал Мадрид. 20-годишният бразилски нападател подчерта, че приема решенията на треньора и не поставя личните си амбиции над интересите на клуба.

„Да играя повече за Реал Мадрид? Това е решение на Моуриньо, не мое. Винаги съм готов да помагам на Реал Мадрид, най-великия клуб в света“, заяви Ендрик след мача на Бразилия срещу Сингапур, цитиран от Cadena SER. Той добави, че се надява да прекара целия си професионален път в испанския гранд.

Ендрик започна като титуляр и отбеляза гол при победата на Бразилия със 7:0 над Сингапур на 17 ноември. Представянето му дойде след период, в който ролята му в Реал Мадрид беше ограничена.

През октомври нападателят вече показа ефективността си и на клубно ниво. Той вкара два гола при победата на Реал Мадрид с 4:3 срещу Рома в Шампионската лига, след като дотогава беше получил само кратки включвания в мачовете на отбора. Тогава Ендрик също заяви, че ще играе, когато Моуриньо прецени, че моментът е подходящ.

По-рано през ноември Ендрик каза, че не знае какво ще се случи с него през януари, но ще продължи да работи и да помага на съотборниците си. Той определи отношението на Моуриньо към него като внимателно и заяви, че това го мотивира да дава повече за Реал Мадрид.

Така нападателят остави решението за следващата си стъпка на клуба и треньорския щаб. Засега Ендрик продължава да бъде част от състава на Реал Мадрид, като се стреми да използва всяка възможност за изява.