Левски е близо до привличането на дясното крило на австрийския Алтах Ян Масомбо, съобщава Gong.bg, позовавайки се на информации от Австрия. 26-годишният футболист прави силен сезон и е записал 13 мача, в които е отбелязал 7 гола и е направил 2 асистенции.

Договорът на Масомбо с Алтах е до края на настоящата кампания. В него има опция за продължаване с още един сезон, но тя може да бъде активирана само при съгласие и на двете страни. Именно това обстоятелство може да има значение при евентуални разговори за преминаването му на „Герена“.

Австрийските медии припомнят, че Масомбо е бил близо до трансфер в Щурм Грац през лятото. Сделката обаче не се е осъществила, а футболистът е останал разочарован и е отказал да се качи в клубния автобус за гостуването на Щурм.

„Опитахме се да го убедим да се качи на автобуса. Но той беше категоричен и отказа, като обясни, че иска да смени клуба“, заяви спортният директор на Алтах Филип Нетцер пред ORF.

След инцидента ръководството на клуба и футболистът са изгладили отношенията си. Масомбо се е върнал към състава и е записал силни мачове, но според информациите от Австрия отново настоява за трансфер.

На този етап информацията е за предстояща сделка, а не за официално завършен трансфер. За да се стигне до преминаване в Левски, трябва да бъдат уточнени условията между клубовете и бъдещето на договора на Масомбо с Алтах.

Формата на французина го превръща в интересна опция за атаката на българския клуб. Седемте му гола в 13 мача са основният аргумент в полза на евентуалното привличане, докато ситуацията около договора му остава ключовият въпрос пред сделката.