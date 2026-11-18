Густаво Куертен беше сред специалните гости на Финалите на АТР 2026 в Торино, макар че домакините трябваше да проведат турнира без двукратния си последен шампион Яник Синер. Бразилската легенда, бивш номер едно в света и трикратен победител от „Ролан Гарос“, говори за италианеца в интервю за „Гадзета дело Спорт“.

Синер пропуска надпреварата заради контузия в дясното коляно, която сложи край на сезона му след „Уимбълдън“. Въпреки това той се появи в Торино и получи наградата „Джулио Онести“ заедно с капитана на Италия за „Купа Дейвис“ Филипо Воландри и президента на Италианската федерация по тенис и падел Анджело Бинаги. Присъствието му направи впечатление на Куертен.

„Много харесвам Яник, той е необикновен човек“, заяви бразилецът. По думите му Синер показва какъв трябва да бъде съвременният тенисист – лидер, който остава близо до хората и не крие човешката си страна. Куертен обърна внимание и на поведението на италианеца на корта, където той запазва спокойствието си и демонстрира удоволствие от играта, независимо от трудностите.

Куертен използва престоя си в Торино и за да си припомни най-емоционалния успех в кариерата си. През 2000 г. той спечели Финалите на АТР в Лисабон, тогава провеждани под името „Мастърс къп“, след победа над Андре Агаси с 6:4, 6:4, 6:4. Триумфът му донесе и завършване на годината като номер едно в световната ранглиста.

„Винаги съм поставял този успех над трите титли от „Ролан Гарос“ заради силните емоции, които преживях тогава“, разказа Куертен. Той описа турнира в Лисабон като сбъдване на детска мечта и подчерта ролята на целия си екип за постижението.

Бразилецът започнал надпреварата с победа над Магнус Норман, след което преодолял Евгени Кафелников. На полуфинала Куертен отстранил Пийт Сампрас, а във финала надделял над Агаси, който го бил победил в груповата фаза. Официалната история на Финалите на АТР потвърждава титлата му от Лисабон през 2000 г.

След оттеглянето на Куертен бразилските привърженици очакват нов играч, способен да върне страната сред водещите сили в мъжкия тенис. В интервюто си бившият номер едно посочи Жоао Фонсека като основната надежда за следващото поколение, въпреки здравословните проблеми, които съпътстваха младия състезател през сезона.

Куертен спомена и името на Гуто Мигел като млад бразилец, който заслужава внимание. Междувременно Синер ще продължи възстановяването си, а следващата му цел е завръщане на корта през новия сезон.