Ливърпул получи добра новина преди дербито с Манчестър Юнайтед, след като Джовани Леони и Конър Брадли подновиха отборни тренировки. Двамата защитници са се включили в занимания на открито с групата на Андони Ираола, но все още са в начален етап от постепенното си връщане към пълни натоварвания.

Леони не е играл от септември 2025 г., когато скъса предна кръстна връзка още в дебюта си за Ливърпул срещу Саутхемптън за Купата на лигата. Италианецът получи травмата 81 минути след началото на мача. Тогава Арне Слот обяви, че защитникът ще бъде извън игра около година.

Първоначално се очакваше Леони да се върне към отборните занимания през септември. По-късно срокът беше изместен за ноември, а Ираола обясни причината с по-тежкия характер на травмата.

„Контузията не беше само скъсана предна кръстна връзка“, заяви Ираола.

Брадли отсъства от януари, когато получи сериозна контузия на коляното при нулевото равенство с Арсенал. Десният бек е смятан за важна част от дългосрочните планове на клуба, но досега възстановяването му преминаваше основно чрез индивидуална работа.

Леони и Брадли няма да бъдат на разположение за домакинството на Манчестър Юнайтед на 22 ноември. Ливърпул няма да поема риск с включването им, тъй като след продължителното отсъствие натоварванията трябва да бъдат увеличавани постепенно.

Към момента няма посочена точна дата за завръщането на двамата в официален мач. Следващата стъпка е да се присъединят към основната тренировъчна група и да преминат без усложнения през по-интензивните занимания. Едва след това ще бъде преценено кога могат да попаднат в състава за двубой.