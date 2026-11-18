Адемола Луукман е с високостепенно изкълчване на коляното, съобщиха от Атлетико Мадрид. Нападателят на испанския клуб се контузи при победата на Нигерия с 3:1 над Танзания и напусна терена принудително в края на първото полувреме, когато на негово място влезе Моузес Саймън.

Първоначалната оценка на медицинския екип на Нигерия беше за лека травма, но прегледите в Мадрид показаха по-сериозно увреждане. „Прогресът на травмата ще определи кога ще се завърне в игра“, посочи Атлетико Мадрид. От клуба уточниха, че Луукман ще премине физиотерапия и възстановителна работа във фитнеса, без да обявяват конкретен срок за отсъствието му.

Според Марка, цитирана от beIN Sports, нигерийският национал може да бъде извън игра между четири и шест седмици. Този срок не е потвърден официално от Атлетико. През сезона Луукман има 15 мача, два гола и една асистенция за мадридския тим.

Друг футболист на Атлетико – Марк Пубий, също се завърна от националния отбор с контузия. Защитникът на Испания беше заменен още в 20-ата минута при загубата с 2:3 от Англия, след като получи травма в левия глезен.

Изследванията са показали леко изкълчване и са изключили сериозно увреждане. Пубий остава под наблюдение, а участието му в неделното гостуване на Хетафе ще зависи от възстановяването му през следващите дни. Двубоят е на 22 ноември.