Луис Суарес призова Ламин Ямал да не бъде сравняван с Лионел Меси. Бившият нападател на Барселона заяви, че 19-годишният испански талант все още е в началото на кариерата си, докато аржентинецът вече е изградил едно от най-впечатляващите спортни наследства във футбола.

„Ламин Ямал е на 19 години, а Меси е спечелил всичко. Не смятам, че е добре да ги сравняваме, когато Ямал е толкова млад. Да се изравни с Меси би било практически невъзможно“, каза Суарес пред Каталунското радио.

Интервюто беше излъчено в предаването „Тот Коста“. Суарес, който в момента играе за Интер Маями, познава отлично Меси. Двамата бяха съотборници в Барселона между 2014 и 2020 г. и заедно спечелиха 13 трофея, включително Шампионската лига през сезон 2014/15.

Ямал вече е сред водещите футболисти на Барселона и помогна на отбора да спечели титлата в Ла Лига през сезон 2025/26. Въпреки това той има значително по-малък опит от Меси, който прекара в каталунския клуб периода между 2003 и 2021 г.

С Барселона Меси спечели 10 титли в испанското първенство, 7 Купи на краля, 8 Суперкупи на Испания, 4 трофея в Шампионската лига, 3 Суперкупи на Европа и 3 Световни клубни първенства. Общо аржентинецът има 35 клубни трофея с каталунците.

Именно натрупаните през годините успехи са причината Суарес да смята, че директното сравнение между двамата създава ненужно високи очаквания към Ямал. Испанецът ще има възможност сам да изгради своята кариера в Барселона, без да бъде поставян постоянно в сянката на най-успешния футболист в историята на клуба.