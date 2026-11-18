Националният отбор на Русия не е включен в списъка с участници в квалификациите за Европейското първенство по футбол през 2028 г. Това съобщи „Спорт-Експрес“, позовавайки се на писмо на генералния секретар на УЕФА Теодор Теодоридис, изпратено до всички членове на организацията.

В документа Русия не фигурира нито сред отборите за жребия, нито сред участниците в квалификационния турнир. В пресявките ще се включат 54 национални отбора, а не 55.

Жребият ще бъде изтеглен на 6 декември в Белфаст. Тимовете ще бъдат разпределени в 12 групи с по четири или пет състава. Според публикуваните правила четирите домакини на финалния турнир — Англия, Република Ирландия, Шотландия и Уелс — ще участват в жребия, като ще бъдат разпределени в различни групи. Северна Ирландия също ще бъде поставена в отделна група.

Квалификационната фаза ще започне през март 2027 г. и ще продължи до ноември същата година. УЕФА посочва, че победителите в групите ще се класират директно за Евро 2028, а част от завършилите на второ място могат да стигнат до баражи. Плейофите са насрочени за март 2028 г.

„Груповата фаза на квалификациите ще започне през март 2027 г. и ще завърши през ноември 2027 г.“

При жребия ще действат ограничения за политически и сигурностни причини. Армения и Азербайджан, Беларус и Украйна, Испания и Гибралтар няма да могат да бъдат в една група. Косово няма да бъде съчетавано с Босна и Херцеговина или със Сърбия.