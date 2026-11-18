Пауло Дибала поднови пълноценни тренировки с Рома и е сред кандидатите за участие в съботното гостуване на Парма. Двубоят от 12-ия кръг на Серия „А“ е на 21 ноември от 18:00 часа на стадион „Енио Тардини“.

Аржентинецът пропусна близо месец след проблема в десния прасец, който получи при загубата с 3:4 от Реал Мадрид в Шампионската лига на 14 октомври. Дибала беше заменен на почивката, а италианските медии описаха състоянието му като микроразкъсване.

Първоначалната оценка на Рома беше по-предпазлива. На 16 октомври треньорът Джан Пиеро Гасперини заяви, че при нападателя „няма нищо сериозно“ и определи проблема като мускулна умора в прасеца. Впоследствие Дибала остана извън състава за няколко мача, а възстановяването му беше удължено.

След завръщането си в групата Дибала ще трябва да се пребори за титулярно място. Сред вариантите за атаката са още Родриго Мора и Матиас Суле, които получиха повече игрово време по време на отсъствието на аржентинеца.

Според италианските медии решението дали Дибала ще започне от първата минута ще бъде взето непосредствено преди мача. Възможно е той да бъде включен постепенно, ако треньорският щаб прецени, че все още не е готов за пълни 90 минути.

Завръщането му е важно за Рома и заради натоварената програма на отбора. След гостуването на Парма римляните ще играят срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига на 25 ноември.