Рейсинг Булс ще продължи с Лиам Лоусън и Арвид Линдблад през сезон 2027 във Формула 1, а Никола Цолов няма да получи титулярно място в отбора. Решението е било повлияно най-вече от силната форма на новозеландеца и от ролята му като ориентир за развитието на младия Линдблад.

„Знам, че се говореше за възможността да поставим Цолов в колата, но една от причините да задържим Лиам е, разбира се, представянето му“, заяви шефът на Рейсинг Булс Алън Пърмейн пред Autosport.

„Това не е само въпрос на представянето на Лиам. Става дума и за развитието на младите пилоти, а то е изключително трудно без отправна точка“, обясни ръководителят на Рейсинг Булс.

Цолов все пак ще остане част от програмата на Ред Бул. Българинът ще бъде общ резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс през 2027 г., като ще работи на симулатор, ще участва в тестове с по-стари автомобили и се очаква да получи нови възможности в първите свободни тренировки.

Това ще бъде следващ етап в развитието на Цолов, който вече направи първото си участие в официална сесия от Формула 1 в Мексико. Пърмейн допълни, че програмата му може да включва и тестове на гуми на Пирели.

„Той ще бъде зает. Искам да бъде възможно най-тясно интегриран в отбора, за да научи какво се очаква от един пилот. Ще има работа на симулатор, тестове, първи свободни тренировки и вероятно още възможности“, каза Пърмейн.