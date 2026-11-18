Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в зала в Търнава, Словакия. Поставената под номер 1 българка направи драматичен обрат срещу Елена Малигина от Естония и спечели с 6:7(5), 6:4, 7:6(5) след три часа и 27 минути игра.

Янева на няколко пъти навакса изоставане с пробив в мача. При 6:5 в първия сет тя пропусна два сетбола, а след това отстъпи в тайбрека със 5:7 точки.

Втората част също започна трудно за българката, която изостана с 1:4. Националката за „Били Джийн Кинг Къп“ обаче спечели пет поредни гейма и изравни резултата след 6:4.

В решителния сет Янева поведе с 5:3, но Малигина успя да изравни при 5:5, след като българката пропусна два мачбола на собствен сервис при 5:4. Последва размяна на по още един пробив и мачът трябваше да бъде решен в тайбрек.

В него Янева поведе с 4:1, но естонската тенисистка изравни при 5:5. Българката спечели следващите две точки и затвори двубоя със 7:5.

С победата Янева заработи 9 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 142-ро място.

Във втория кръг българката ще срещне квалификантката Юлия Щузек от Германия.