Изглежда, че любовта отново е намерила място в живота на Ерос Рамацоти. Италианската музикална звезда, който от години пее за най-силното човешко чувство, беше заснет в интимни моменти с нова жена до себе си. Според появилите се папарашки кадри избраницата му е 36-годишната Федерика Моначели – дама с впечатляваща спортна биография и сериозен опит на боксовия ринг.

Снимките показват двамата в страстна целувка, след която се качват в автомобила на популярния изпълнител и потеглят заедно. Засега не е известно кога точно е започнала връзката им, но кадрите ясно подсказват, че между тях има повече от обикновено приятелство. Така 63-годишният Рамацоти отново привлече вниманието не само с музиката си, но и с личния си живот.

Федерика Моначели далеч не е непозната за света на спорта. В детските си години тя се увлича по тениса и мечтае да изгради професионална кариера в този спорт. По-късно обаче избира бокса, където постига сериозни успехи.

През 2012 г. Моначели става университетска шампионка, а година по-късно печели титлата в категория до 76 килограма на първенството „Асолути“ – едно от най-престижните състезания за аматьорски боксьори в Италия. Добрите ѝ изяви ѝ осигуряват и място в националния отбор на страната.

Спортните интереси на 36-годишната италианка обаче не се ограничават само до бокса. Тя се увлича още по конните спортове, кайтсърфинга, ветроходството и сърфа. Наред с активния си начин на живот Федерика има и академично образование по бизнес администрация, а също така провежда курсове по самозащита.