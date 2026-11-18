Телевизионната водеща Ели Колинс се оказа замесена в необичаен случай на злоупотреба с лични данни. Популярната спортна журналистка, която отразява срещи от английската Висша лига и НФЛ, е подала сигнал в полицията, след като неизвестен човек започнал да използва самоличността ѝ, за да се свързва с известни спортисти.

26-годишната Колинс има близо 60 000 последователи в Instagram и е позната на футболните фенове с интервютата си с популярни играчи и личности от света на футбола. Сред звездите, с които е разговаряла пред камера, са капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш, бившият мениджър и футболист Франк Лампард и аржентинският национал Алексис Мак Алистър.

Журналистката разкри, че неизвестен измамник е създал профил в WhatsApp, използвайки нейното име и снимка. Чрез него той изпращал съобщения на известни спортисти, представяйки се за самата нея.

Колинс предупреди последователите си за случващото се с публикация в Instagram, в която обясни естеството на измамата.

„Искам да информирам хората, че някой се представя за мен в WhatsApp, изпращайки съобщения на спортисти, използвайки моето име и снимка“, написа водещата.

Тя уточни, че подобни случаи не са единични, а продължават периодично от няколко месеца. По думите ѝ през последно време измамникът е започнал да действа все по-често, което я е накарало да предприеме действия и да потърси съдействие от органите на реда.

След като подала сигнал в полицията, Колинс получила препоръка публично да предупреди хората, с които е работила или има професионални контакти в спортните среди.

„Полицията ме помоли да споделя това тук, за да информирам хората, особено всеки, с когото съм работила или съм свързана във футболния и спортния свят. Ако получите съобщение от някой, който твърди, че съм аз, много вероятно е това да не съм аз. Ако нямате личния ми номер и не сте сигурни, просто ми изпратете лично съобщение в Instagram“, предупреди журналистката.

Случаят предизвика внимание заради факта, че измамникът се е насочил към хора от професионалния спорт, използвайки името на популярна телевизионна водеща. Колинс призова всички, които получат подозрителни съобщения от нейно име, да проверяват самоличността на подателя, преди да отговарят или да споделят лична информация.