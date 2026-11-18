Милан е готов да започне преговори с Клуб Брюж за Николо Тресолди, въпреки че белгийският клуб ще поиска 60 милиона евро за нападателя. Това съобщава италианският спортен всекидневник „Гадзета дело спорт“, цитиран от Football Italia.

Тресолди е определен като основната атакуваща цел на „росонерите“ за януарския трансферен прозорец. Клуб Брюж не изключва продажба по средата на сезона, но според „Гадзета“ няма необходимост да се разделя с футболиста и ще настоява за минимум 60 милиона евро. Към момента между двата клуба не са започнали официални разговори.

22-годишният нападател е роден в Каляри, но представя Германия на младежко ниво. Той е отбелязал 18 гола във всички клубни и международни турнири през настоящия сезон.

В интервю през февруари Тресолди заяви: „Милан е мечта, която ме кара да работя всеки ден.“ Преди това той е казвал, че мисълта да играе за италианския гранд е в съзнанието му всяка сутрин. Според италианските публикации футболистът и семейството му биха приели положително преместване в Милано.

Тресолди има договор с Клуб Брюж до 30 юни 2029 г., което поставя белгийския клуб в силна позиция при евентуални преговори. Интерес към нападателя има и от други европейски отбори, включително от Германия и Англия.