Манчестър Юнайтед може да сезира ФИФА заради очаквания трансфер на 16-годишния Джей Джей Габриел в Реал Мадрид. Английският клуб проверява дали представители на други отбори са контактували с обкръжението на нападателя без разрешение, съобщава „Таймс“.

Ако ръководството на Юнайтед открие доказателства за нарушение на правилата, те ще бъдат изпратени до ФИФА. Към момента няма данни клубът да е подал официална жалба.

На 17 ноември Габриел публикува прощално видео, с което потвърди, че напуска Манчестър Юнайтед. В него той благодари на треньорите, служителите, съотборниците и привържениците, които са му помогнали да се развива.

„Докато започвам следващата си глава, Манчестър Юнайтед винаги ще бъде част от моята история“, заяви Габриел.

Според Sky Sports клубът не е бил уведомен предварително за публикуването на видеото. Въпреки обявеното напускане Габриел остава регистриран в академията на Манчестър Юнайтед до края на сезона.

Реал Мадрид има устно споразумение с Габриел и планира да го привлече през януари 2027 г. Sky Sports съобщава, че сделката може да бъде финализирана в рамките на следващите дни, но трансферът все още не е официално обявен.

Габриел поиска да напусне Манчестър Юнайтед през септември и оттогава не е тренирал с клуба. По-рано интерес към него проявяваха и други европейски отбори, но Реал Мадрид се превърна в основния кандидат за подписа му.

Очакваното преминаване в Испания е свързано с правилата на ФИФА за международни трансфери на футболисти под 18 години. Sky Sports посочва, че Габриел има европейски паспорт, което може да позволи на Реал Мадрид да го привлече при спазване на съответните изисквания.

Габриел е в Манчестър Юнайтед от 2020 г., когато е бил на 10 години. През август 2026 г. той направи неофициален дебют за първия отбор в предсезонен мач срещу Атлетико Мадрид, но не е записал официално участие за мъжкия състав.

През сезон 2025/26 нападателят спечели наградата „Джими Мърфи“ за най-добър млад играч на клуба и стана най-младият ѝ носител. Юнайтед ще прецени следващите си действия, след като приключи проверката за евентуални контакти между други клубове и обкръжението на футболиста.