Продажбата на Севиля навлиза в нов етап, като Goldman Sachs ще има решаваща роля при избора на бъдещия собственик. Американската банка е не само посредник в сделката, но и един от основните кредитори на клуба с два заема на обща стойност 178 милиона евро.

Първото финансиране е за 108 милиона евро, а през декември 2025 г. Севиля е получил още 70 милиона евро. Средствата трябва да бъдат върнати с договорените лихви, което прави финансовата устойчивост на всеки потенциален купувач ключов фактор в преговорите.

Сред заинтересованите страни е Juggernaut Diversified Sports – инвестиционна платформа, създадена с участието на бившия футболист на Реал Мадрид Гарет Бейл. Испанският вестник „АС“ уточнява, че Бейл е съветник на инвестиционната структура, а не е обявен като самостоятелен купувач на Севиля.

Сделката би могла да обхване до 85% от акциите на клуба. В испанските медии се споменава оценка около 500 милиона евро, но окончателна цена не е договорена. Данните за стойността се различават според това дали се обсъждат само акциите, бъдеща капиталова инжекция или общата оценка на клуба.

Бейл и американският финансист Джон Шулман са свързани с проекта Juggernaut Diversified Sports, който анализира инвестиционни възможности в спортни организации в Европа и Северна Америка. Кандидатурата все още не е довела до приключена сделка.

Публикациите в Испания не представят платформата, свързана с Бейл, като единствен възможен купувач. Сред обсъжданите кандидати е HD Ventures, свързвана с братята Мансур и Хайдер Сайед. Интерес проявява и местен консорциум, свързван с предприемачите Антонио Лапи и Федерико Кинтеро.

Goldman Sachs е получила мандат да организира процеса, след като предишните преговори със Серхио Рамос се провалиха заради промени в предложените условия. От ръководството на Севиля настояват, че следващият кандидат, който достигне до решаващата фаза, трябва да бъде и окончателният купувач.

„За да изпълним този план за намаляване на разходите със стабилност, беше оформена финансова операция на обща стойност 178 милиона евро“, е заявил президентът Хосе Мария дел Нидо Караско при представянето на финансовото състояние на клуба.

Кандидатите трябва да докажат финансовите си възможности, както и да представят информация за партньорите си. Очаква се необвързващите оферти да бъдат подадени до средата на декември, след което Goldman Sachs и акционерите ще определят кратък списък от претенденти.

Според публикувания в Испания график изборът на купувач може да стане до края на 2026 г., а окончателното приключване на сделката да последва през първите месеци на 2027 г. На този етап обаче няма подписано споразумение и не е обявен нов собственик на Севиля.