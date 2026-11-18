Германският футболен съюз (DFB) застана зад кандидатурата на президента на Френската футболна федерация Филип Диало за президент на ФИФА. Подкрепата беше обявена от президента на DFB Бернд Нойендорф след среща с Диало в централата на УЕФА.

„Искаме футболът да се промени към по-добро. Искаме ФИФА, която служи на играта и действа в интерес на всички свои асоциации членки“, заяви Нойендорф.

Той определи Диало като човек с богат международен опит и широко уважение в европейския футбол. Според президента на германския съюз подходът на френския кандидат и ценностите, които отстоява, се различават съществено от тези на настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино.

УЕФА подкрепи единодушно Диало на 16 ноември и го покани да се кандидатира на изборите през март 2027 г. Решението беше взето от националните федерации, представени в Изпълнителния комитет на УЕФА и в Съвета на ФИФА.

Нидерландската футболна асоциация също обяви подкрепата си за Диало. Организацията по-рано оттегли доверието си от Инфантино и заяви, че е необходима промяна в ръководството на световния футбол.

Кандидатурата на Диало беше потвърдена от Френската футболна федерация. Той ще се изправи срещу Инфантино, който ръководи ФИФА от 2016 г. и се стреми към нов мандат. Като причина за недоволството срещу швейцарския спортен ръководител се посочват и критиките около неуспешния план за привличане на частни инвеститори в търговска структура, свързана с правата върху състезанията на ФИФА.

Президентът на ФИФА ще бъде избран от конгреса на организацията на 18 март 2027 г. в Рабат, Мароко. Право на глас имат всичките 211 федерации членки, като всяка разполага с един глас.