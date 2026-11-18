Българският национален отбор падна до 93-ото място в световната ранглиста на ФИФА. Тимът загуби три позиции, след като Тайланд, Замбия и Палестина го изпревариха в ноемврийското издание на класацията. ФИФА посочва, че в актуализацията са отчетени 169 международни мача.

Спадът идва след поредица от резултати, които сложиха край на положителния баланс на България срещу съперниците в група C4 на Лигата на нациите. На 26 септември националите загубиха с 1:2 от Люксембург в Пловдив – първо поражение в историята на двубоите между двата отбора. След това България спечели с 2:0 като гост, но последваха две загуби от Исландия – 0:3 в Рейкявик и 0:5 в Пловдив. Поражението с пет безответни гола беше първо за България срещу исландците.

Последният мач от групата донесе нов негативен рекорд. България отстъпи с 1:2 на Естония в Талин на 16 ноември, като загубата също беше първа срещу този съперник. Националният отбор завърши на третото място в групата с една победа, едно равенство и четири поражения, 4 отбелязани и 12 допуснати гола.

След домакинския разгром от Исландия селекционерът Атанас Рибарски заяви: „Всичко най-лошо, което можеше да се случи, се случи“. Той посочи загубата на топката, пропуските в концентрацията и бързата игра на съперника като основни проблеми в представянето на България.

Позицията на България остава в зоната, която дава право на един журналист от страната да гласува за мъжката „Златна топка“. Журито се състои от 100 представители – по един от държавите, заемащи първите 100 места в ранглистата на ФИФА. Това означава, че нов спад под 100-ото място може да лиши България от представител в журито за бъдещо издание на наградата.

Пред националния отбор предстои жребият за квалификациите за Евро 2028. Той ще се проведе на 6 декември, а квалификационните мачове ще започнат през март 2027 г. България ще бъде в четвърта урна при разпределението на групите.