ЦСКА продължава участието си в европейския волейболен турнир Чалъндж къп, след като преодоля украинския Епицентър-Подоляни в драматичен сблъсък от 1/32-финалите. „Червените“ загубиха реванша с 2:3 (20:25, 25:21, 26:28, 25:22, 13:15), но спечелиха решителния златен гейм с 16:14.

Двата мача се играха в столичната зала „Христо Ботев“. Ден по-рано ЦСКА победи с 3:1, а регламентът наложи допълнителен гейм, след като украинският тим спечели реванша. Резултатът от двубоя е отразен и в официалния мачов център на Европейската волейболна конфедерация.

Пенчев започна, ЦСКА отговори във втория гейм

Александър Попов направи промяна в стартовия състав и заложи на Николай Пенчев вместо Ахмед Диа. Опитният посрещач започна редом до Захари Згуров.

Епицентър-Подоляни взе първата част с 25:20, но ЦСКА реагира във втория гейм. След силен начален удар на Пенчев и две блокади българският отбор поведе с 12:8. Съперникът изравни при 18:18, но в края „червените“ запазиха концентрация. Ас на Тодор Костов оформи 25:21.

Третият гейм беше най-оспорван в редовната част на мача. ЦСКА изоставаше с 21:23, стигна до геймбол при 24:23, но украинците обърнаха развоя и спечелиха с 28:26. Решаващата точка дойде след блокада на Максим Дрозд.

В четвъртия гейм Епицентър поведе с 20:18, но силни изяви на Захари Згуров и Тодор Костов помогнаха на ЦСКА да направи обрат за 25:22. В тайбрека украинският тим надделя с 15:13 и изпрати сблъсъка в златен гейм.

Господарски реши драмата

В допълнителния гейм Епицентър-Подоляни поведе с 13:11 и беше близо до продължаване в турнира. Тогава на преден план излезе 18-годишният Петър Господарски, който направи две поредни блокади и помогна на ЦСКА да поведе с 14:13.

Украинците изравниха, но българският тим стигна до нов мачбол. След още една решаваща блокада ЦСКА спечели с 16:14.

Най-резултатен за победителите беше Станислав Кулагин с 22 точки. Тодор Костов добави 16, а Захари Згуров и Петър Господарски завършиха с по 14. Господарски записа три аса и три блокади, като добави осем точки в атака. За Епицентър-Подоляни Даниило Уривкин реализира 33 точки, а Олександър Наложний и Сергей Мищенко прибавиха по 16.

След успеха в първия мач Александър Попов каза: „Младите се справиха прекрасно.“

Следва 1/16-финалът

В следващата фаза ЦСКА ще срещне победителя от двойката Будва – Локомотив Авиа. По предварителната програма първите мачове от 1/16-финалите са планирани между 8 и 10 декември, а реваншите – между 5 и 7 януари 2027 г.