Франсис Тиафо записа първа победа на АТР финалите в Торино. Американецът се наложи над представителя на домакините Флавио Коболи със 7:6(6), 6:0 в мач от втория кръг на груповата фаза.

Двубоят в „Инълпи Арена“ продължи около час и половина. Успехът изравни баланса на Тиафо в групата на една победа и една загуба, докато Коболи вече няма шанс да продължи към полуфиналите.

Коболи започна по-добре и проби още в първия гейм. Тиафо обаче върна пробива в шестия за 3:3. При 6:5 американецът стигна до сетбол, но италианецът се спаси и така първата част трябваше да бъде решена в тайбрек.

В него Коболи поведе с 6:4 и получи два сетбола. Тиафо не допусна обратът да се случи, спечели четири поредни точки и затвори сета със 7:6(6). Според официалния сайт на турнира решаващият момент дойде след продължително разиграване при 6:4 в полза на италианеца.

След спечеления тайбрек Тиафо пое пълен контрол върху мача. Той проби още в първия гейм на втория сет и не позволи на Коболи да спечели нито един гейм до края. Американецът приключи частта с 6:0.

„Не мислех, че ще спечеля с 6:0. Не помня кога за последно съм печелил сет с 6:0, но приемам резултата“, заяви Тиафо.

Победата има допълнително значение за американеца, който прави дебют на финалния турнир на ATР. Той стана четвъртият представител на САЩ с победа в надпреварата от 2010 г. насам след Тейлър Фриц, Джак Сок и Бен Шелтън.

Карлос Алкарас вече си осигури място на полуфиналите в групата. За втората позиция ще спорят Тиафо и Даниил Медведев в последния кръг, който ще се проведе на 20 ноември.

Победителят от този двубой ще продължи към последните четири. За Коболи турнирът приключва, а в последния си мач той ще срещне Алкарас без възможност да се класира напред.