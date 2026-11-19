12.30 Тенис: Финали на АТР - МАХ Спорт 1
18.30 Волейбол: ЦСКА – Марица, жени - БНТ 3
19.00 Футбол: Ал Насър – Ал Кидисия - МАХ Спорт 4
19.00 Тенис: Финали на АТР - МАХ Спорт 1
19.00 Голф: PGA тур, RSM Класик - Евроспорт 2
19.30 Баскетбол: Макаби Тел Авив – Дубай - МАХ Спорт 3
20.00 Баскетбол: Жалгирис – Панатинайкос - МАХ Спорт 2
21.30 Тенис: Финали на АТР - МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол: Олимпия Милано – Фенербахче - МАХ Спорт 4
21.45 Баскетбол: Париж – Апоел Тел Авив - МАХ Спорт 3
02.30 Формула 1: първа тренировка за ГП на Лас Вегас - Диема спорт 3
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