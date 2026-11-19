Ще се произвеждат ли автомобили край Шумен и ако ДА какви? Или това е поредният популистки ход на новото правителство

Българската икономическа сцена отново се тресе от амбициозни обещания за мащабно индустриално завръщане, докато новото правителството води напреднали ...