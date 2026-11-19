Локомотив Авиа продължава към 1/16-финалите на волейболния турнир Чалъндж къп след драматичен успех срещу черногорския Будва. Пловдивчани спечелиха реванша с 3:2 (25:16, 22:25, 18:25, 28:26, 15:8), а след това взеха и решителния златен гейм с 19:17 в спортната зала на Пловдивския университет.

Така съставът на Найден Найденов заличи поражението с 0:3 в първия мач в Черна гора и стигна до крайния успех в серията. Будва имаше три възможности да затвори двубоя в допълнителната част, но не успя да използва нито една от тях.

Локомотив започна убедително и спечели първия гейм с 25:16, но гостите обърнаха развоя след 25:22 и 25:18. Четвъртата част се превърна в ключова за домакините. Будва стигна до възможности за приключване на мача, но пловдивчани изравниха и взеха гейма с 28:26 след блокада на Кирил Колев.

В тайбрека Локомотив Авиа поведе с 10:5 и не позволи на съперника да върне интригата. Успехът с 15:8 осигури на българския тим възможност да играе златен гейм за място в следващия кръг.

Решителната част също вървеше точка за точка. Резултатът достигна 15:15 и 17:17, преди Тодор Димитров да реализира блокада за 18:17. В следващото разиграване атаката на Будва излезе в аут, което сложи край на мача при 19:17.

До този сезон при разменени победи в двубоите от европейските клубни турнири значение имаха и спечелените точки от отделните мачове. От сезон 2026/2027 Европейската конфедерация по волейбол въведе правило, според което при по една победа за двата отбора се играе златен гейм независимо от резултата в срещите.

„Искахме да опростим системата и да я направим по-прозрачна“, заяви президентът на CEV Роко Сикирич при представянето на промяната.

Жулиен Георгиев беше най-резултатен за Локомотив Авиа с 27 точки, а Кирил Колев добави 19.

Пловдивчани ще срещнат ЦСКА в следващия кръг, след като столичният тим отстрани украинския Епицентър Подоляни също след златен гейм.