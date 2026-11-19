Олимпийската и световна шампионка по маратон Перес Джепчирчир е наказана за три години заради нарушения на антидопинговите правила, свързани с употребата на забраненото вещество ЕПО. Санкцията на кенийската атлетка е в сила от 20 октомври 2026 г., съобщи Звеното за интегритет в леката атлетика (AIU).

Джепчирчир е признала две нарушения – наличие на забранено вещество или негови метаболити и маркери в пробата, както и употреба или опит за употреба на забранено вещество или забранен метод. AIU посочва, че веществото е еритропоетин, познат като ЕПО.

„AIU наложи на Перес Джепчирчир тригодишна забрана за наличие и употреба на забранено вещество – ЕПО“, се посочва в съобщението на организацията.

Извънсъстезателната проба е била взета в Кения преди маратона в Сидни на 30 август 2026 г. Тогава 33-годишната Джепчирчир спечели състезанието с време 2:18:31. След обявяването на неблагоприятния аналитичен резултат тя беше временно отстранена в края на октомври.

С окончателното решение периодът на дисквалификация на резултатите ѝ е определен от 17 юли 2026 г. Това засяга и победата в Сидни. Джепчирчир вече не може да се счита за официален победител в състезанието, а преразпределението на класирането зависи от организаторите и компетентните спортни органи.

Организаторите на маратона в Сидни заявиха след временното отстраняване, че са разочаровани от случая, но уважават правото на атлетката на справедлив процес. Оттам посочиха, че няма да коментират допълнително до приключването на процедурата.

Джепчирчир спечели олимпийската титла в маратона на Игрите в Токио, проведени през 2021 г., а през 2025 г. стана световна шампионка в японската столица. Тези титли не попадат в периода на дисквалифицираните резултати, който започва на 17 юли 2026 г.

Кенийката има победи и в четири от най-престижните маратони в света – Ню Йорк през 2021 г., Бостън през 2022 г., Лондон през 2024 г. и Сидни през 2026 г. Тя е бивша световна рекордьорка на полумаратон.

Тригодишната забрана изважда Джепчирчир от състезанията до изтичането на санкцията. Според правилата на Световните маратонски серии атлет, наказан за допинг нарушение за период от поне три месеца, получава доживотна забрана за участие във всички състезания от сериите.