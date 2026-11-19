Кристина Георгиева ръководи победата на Ювентус с 2:0 над ОХ Льовен в петия кръг на основната фаза на женската Шампионска лига. Двубоят се игра на стадион „Поцо – Ла Мармора“ в Биела, а българката направи дебюта си като главен съдия в тази фаза на турнира. Георгиева показа четири жълти картона.

Мачът остана без гол до самия край. Малко преди откриващото попадение Кристина Георгиева отмени гол на Ювентус заради нарушение в хода на атаката. В 86-ата минута Анамария Сертурини все пак изведе домакините напред, а Матилде Паван оформи крайното 2:0 в третата минута на добавеното време. Тя се разписа след подаване на Алба Редондо.

Това е първата домакинска победа на Ювентус в последните пет мача на тима в основната фаза на Шампионската лига.

Георгиева работи с изцяло български екип. Нейни асистенти бяха Павлета Рашкова и Мария-Йоанна Василева, а четвърти съдия беше Християна Гутева. За системата за видеопомощ на съдиите отговаряха французойките Жереми Пиняр и Одри Жербел. Съдийски наблюдател беше Катрин Айде от Норвегия.