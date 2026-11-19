Владимир Зографски започва своя 19-и сезон в Световната купа по ски скокове. Българинът ще участва в първите два старта за сезона на голямата шанца в Лилехамер, Норвегия, на 21 и 22 ноември.

Първата мъжка квалификация е насрочена за 20 ноември от 14:00 часа централноевропейско време, което е 15:00 часа българско време. Състезанието на 21 ноември започва в 16:50 часа централноевропейско време, или 17:50 часа в България. На 22 ноември квалификацията е от 14:30 часа централноевропейско време, а вторият старт е от 16:00 часа, съответно 17:00 часа българско време.

Стартовете в Лилехамер ще бъдат излъчени по Евроспорт.

Зографски влиза в новата кампания след най-силния сезон в кариерата си. През март 2026 г. той зае третото място в старта за Световната купа в Лахти и стана първият български ски скачач с подиум в най-престижната верига. До успеха се стигна след дисквалификацията на словенеца Домен Превц, който първоначално беше пред българина в класирането.

Българинът завърши сезон 2025/2026 на 20-о място в генералното класиране с 415 точки. Това беше и най-доброто му представяне в крайното подреждане за Световната купа.

„Реално погледнато до първия старт на сняг няма как да знаем къде сме. Трябва да седим търпеливо и да чакаме“, каза Зографски пред БНТ преди началото на новия сезон.

Последната зима донесе на Зографски и най-доброто българско класиране в олимпийската история на ски скоковете. На голямата шанца в Милано-Кортина той завърши десети, след като беше шести след първия скок. Във втория опит постигна 133,5 метра и събра общо 277,3 точки.

Десетото място подобри досегашния национален рекорд от 14-а позиция, който отново принадлежеше на Зографски от олимпийските игри в Пьончан през 2018 г. Състезанието в Италия беше четвъртото поредно олимпийско участие на българина.

След откриването в Лилехамер Световната купа продължава с надпревари в Рука, Висла, Титизее-Нойщад и други центрове от календара за сезон 2026/2027.