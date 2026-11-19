Макларън ще продаде на търг своя болид за сезон 2027, преди автомобилът да бъде официално представен и да участва в първото си състезание. Продажбата на MCL41A ще се проведе на 9 декември в Абу Даби от RM Sotheby’s, а предварителната оценка на лота е между 9 и 11 милиона долара.

Това няма да бъде копие или демонстрационен автомобил. Спечелилият ще избере шаси, което през сезон 2027 ще бъде управлявано от Ландо Норис или Оскар Пиастри. В комплекта е включен и хибриден силов агрегат на Mercedes AMG High Performance Powertrains, изработен по спецификацията за 2027 г., както и състезателната окраска на автомобила.

„Това е възможност да бъде придобит автомобилът MCL41 месеци преди новият болид да бъде представен пред публика“, посочва RM Sotheby’s в съобщението за търга. Макларън уточнява, че изборът между двете шасита трябва да бъде направен при приключването на наддаването.

Състезателният автомобил няма да бъде доставен веднага на купувача. Според условията на търга предаването е планирано за края на четвъртото тримесечие на 2029 г., след като бъдат защитени техническите решения и интелектуалната собственост на отбора. До този момент може да бъде предоставен шоуавтомобил под наем, ако има наличен.

След доставката MCL41A ще бъде предаден в състезателно състояние. Болидът няма да може да бъде регистриран за движение по пътищата, а използването му ще бъде ограничено до договорно определени демонстрационни прояви и пистови дни. При тях ще трябва да присъства екип от инженери и механици на Макларън, за да бъдат спазени изискванията на отбора, Mercedes, Международната автомобилна федерация и доставчиците на общи компоненти.

Пакетът към автомобила включва посещение на технологичния център на Макларън в Уокинг и срещи със Зак Браун, Норис и Пиастри. Купувачът и негови гости ще получат достъп и до официалното представяне на автомобила за сезон 2027.

Сред допълнителните привилегии са гост-програми за две състезания от Формула 1, едното от които е Гран при на Монако, както и достъп до 24-те часа на Льо Ман и Индианаполис 500. Условията предвиждат посещенията да са за ограничен брой гости и да не могат да бъдат заменяни срещу пари или други услуги.

Инициативата следва търга от декември 2025 г., когато Макларън предложи бъдещия си болид MCL40A за сезон 2026. Автомобилът беше продаден за 11,48 милиона долара, превръщайки се в първия болид от Формула 1, предложен на публичен търг преди официалното му представяне и състезателния му дебют.

С продажбата на MCL41A отборът ще повтори модела, при който бъдещият състезателен автомобил се продава предварително, а купувачът получава конкретно шаси с история от реалния сезон, а не музейна реплика.