Пеп Гуардиола е отказал да разгледа предложения от Саудитска Арабия, отправени чрез посредници през последните дни. Това потвърди агентът на испанския треньор Жозеп Мария Оробитг, без да уточнява дали офертата е била за националния отбор или за клуб.

„През последните дни получихме предложения от Саудитска Арабия чрез посредници, но Гуардиола категорично отказва да разглежда настоящите оферти“, заяви Оробитг в коментар, цитиран от Mundo Deportivo.

Така информацията за интерес към бившия мениджър на Манчестър Сити получава потвърждение, но конкретните параметри на предложенията и техният подател не са обявени.

Трансферният експерт Николо Скира по-рано съобщи в социалната мрежа X, че Гуардиола е отхвърлил „невероятно изгодно“ финансово предложение да застане начело на националния тим на Саудитска Арабия.

Представителят на треньора обаче говори за предложения от Саудитска Арабия като цяло, без да посочва националния отбор.

Националният отбор на Саудитска Арабия е воден от гръцкия специалист Йоргос Донис. Саудитската футболна федерация го назначи на 23 април 2026 г. с договор до юли 2027 г. Той наследи французина Ерве Ренар, с когото федерацията прекрати отношенията си по взаимно съгласие.

Преди Ренар националният тим беше ръководен от италианеца Роберто Манчини, който напусна поста през октомври 2024 г. Сред предишните селекционери на Саудитска Арабия са още Франк Райкард и Карлос Алберто Парейра.

Интерес към Гуардиола се появи и от страна на Футболната федерация на САЩ. Американците останаха без селекционер, след като Маурисио Почетино напусна поста и подписа договор с Манчестър Юнайтед. Асошиейтед прес съобщи, че американската федерация вероятно ще проучи възможността да привлече Гуардиола, но към момента няма потвърдено споразумение между двете страни.

Гуардиола напусна Манчестър Сити след края на сезон 2025/2026, след десет години начело на английския клуб. На 29 юни 2026 г. Енцо Мареска беше назначен за негов наследник.

Според агента Оробитг испанският треньор няма да обсъжда официално следващата си работа преди началото на следващия сезон.