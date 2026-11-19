Четири предложения за евтини употребявани кросоувъри, издържащи над 400 000 километра без сериозни ремонти

Търсенето на достъпен и надежден употребяван автомобил с повишена проходимост на пазара у нас често се превръща в истинско изпитание, но практиката на ...