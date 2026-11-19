Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите двубои от 15-ия кръг на Първа професионална футболна лига.
Георги Давидов ще ръководи столичното дерби между Левски и Локомотив София, докато Геро Писков получи наряд за сблъсъка между Ботев и ЦСКА.
Ето и пълния състав на съдийските бригади за кръга:
20 ноември, петък 18:00 часа
Септември София - Локомотив Пловдив
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Иван Радославов Иванов 4-ТИ: Петър Милков Николов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева СН: Александър Костадинов Костадинов
21 ноември, - събота 14:45 часа
Славия - Арда Кърджали
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Любослав Бисеров Любомиров АВАР: Кристина Георгиева Георгиева СН: Валентин Желев Добрев
21 ноември, събота 17:15 часа
Спартак Варна - Черно море Варна
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Кристиaн Младенов Тодоров СН: Ахмед Яшар Ахмед
22 ноември, неделя 13:00 часа
Ботев Враца - ЦСКА 1948
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Месут Севинчев Ахмедов 4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Георги Иванов Иванов СН: Антон Симеонов Генов
22 ноември, неделя 15:30 часа
Левски - Локомотив София
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков СН: Георги Владимиров Игнатов
22 ноември, неделя 18:00 часа
Ботев Пловдив - ЦСКА
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Марин Иванов Бонев 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Петър Милков Николов СН: Цветан Кръстев Кръстев
23 ноември, понеделник 18:00 часа
Лудогорец - Дунав Русе
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Кольо Димитров Данев
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