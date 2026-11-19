Михайло Мудрик обвини обстановката в украинския национален отбор за положителната си проба за мелдоний и последвалото отстраняване от футбола. Крилото на Тотнъм, което играе под наем от Челси, заяви, че веществото е могло да попадне в организма му единствено по време на престоя му в Украйна.

„Никога не бях чувал за лекарство като мелдоний. Това е препарат, който може да се намери само в Източна Европа. Може да е попаднал в организма ми единствено в Украйна. В Англия такова лекарство няма“, каза Мудрик в интервю за украинския журналист Дмитрий Гордон. Той уточни, че се е прибирал в страната само за мачове на националния отбор, което според него насочва към лагер на представителния тим като възможно място на заразяването с веществото.

Футболистът отговори утвърдително и на въпроса дали обвинява Украинската футболна асоциация за проваления допинг тест. По думите му в националния отбор липсвала необходимата система за контрол, а на играчите периодично били давани таблетки от нутриционист.

„В националния отбор на Украйна абсолютно липсва система за сигурност, каквато трябва да има на това ниво“, заяви Мудрик. Той добави, че организацията е създала повече проблеми, отколкото е помогнала, и изрази разочарование от липсата на подкрепа от Андрий Шевченко и останалите ръководители.

Пробата на Мудрик е взета на 22 октомври 2024 г. при извънсъстезателен контрол и показва ниска концентрация на мелдоний, съобщи Футболната асоциация на Англия. Футболистът е уведомен за резултата на 4 декември 2024 г. и е временно отстранен.

След изслушване през януари 2026 г. независима регулаторна комисия приема, че са извършени антидопингови нарушения, и налага четиригодишна санкция. Мудрик обжалва пред Спортния арбитражен съд, но процедурата е уредена на 30 юли 2026 г. със съгласието на Световната антидопингова агенция. Като част от споразумението той приема нарушението и санкция, равна на вече изтърпяното време. Това му позволява да се върне в игра незабавно.

Решението е свързано и с промени в техническия документ на Световната антидопингова агенция. Футболната асоциация посочи, че при действащите нови прагове същата концентрация на мелдоний, ако пробата беше взета днес, нямаше да бъде докладвана като нарушение. Промяната обаче не е приложена със задна дата.

Мудрик определи първите месеци след положителната проба като най-тежкия период в кариерата си. Той разказа, че е плакал и е посегнал към алкохола, но не се е отказал от намерението си да се върне във футбола.

„Беше като гръм от ясно небе. Не можех да повярвам, че тестът е истина. Беше все едно да паднеш от небостъргач. Насън поне удряш земята. В реалния живот аз просто продължавах да падам. Удари ме много тежко психически.“

По думите му за съдебни разноски, индивидуални тренировки, наем на терени и физиотерапия са отишли милиони паунди. През периода на отстраняването Мудрик не е можел да използва тренировъчната база на Челси. След завръщането си той премина под наем в Тотнъм.