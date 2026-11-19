Участието на Карлос Алкарас в следващите мачове от Финалите на ATP в Торино е под въпрос заради проблем в задната част на лявото бедро. Испанецът поиска медицински таймаут в началото на втория сет при победата си над Даниил Медведев с 6:2, 6:4.

Левият крак на Алкарас беше превързан, но той успя да довърши двубоя и да запише втора победа в група „Иван Лендъл“. 23-годишният тенисист каза след срещата, че усеща дискомфорта леко.

„Усетих малък проблем в задната част на бедрото“, заяви Алкарас.

„В момента се чувствам добре. Ще преценим с моя екип и с физиотерапевта ми, но остатъкът от деня и утрешният ден ще бъдат много важни“, добави испанецът.

Според ANSA, която цитира испанския вестник Marca, Алкарас ще премине ядрено-магнитен резонанс в Торино. Първоначалният преглед след мача не е показал тревожна находка, но изследването трябва да даде по-точна оценка на състоянието му и да определи дали ще продължи участието си в турнира.

Испанецът вече си осигури място сред последните четирима в Торино. В петък той трябва да се изправи срещу Флавио Коболи в последния си мач от групата, но срещата няма да промени класирането му за полуфиналите. Коболи отпадна от надпреварата след загубата си от Франсис Тиафо.

Победата над Медведев удължи серията на Алкарас до 11 поредни успеха. Преди турнира в Торино той спечели титлите във Виена и Париж, а в първия си мач от груповата фаза се наложи над Франсис Тиафо с 6:2, 6:2.

Алкарас преследва първата си титла от Финалите на ATP. През 2025 г. той стигна до финала, но загуби от Яник Синер. Сега решението за участието му в следващия етап ще зависи от резултатите от изследването на лявото бедро.