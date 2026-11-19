Националът на България за Купа „Дейвис“ Янаки Милев отпадна във втория кръг на турнира на твърди кортове в Ираклион, Гърция, с награден фонд 30 000 евро. 22-годишният българин отстъпи на шестия поставен Никита Мащаков от Украйна с 3:6, 4:6.

Мачът продължи два часа. Милев допусна четири пробива, а на свой ред реализира два, но не успя да стигне до решаващ сет.

Българинът започна участието си в основната схема с убедителна победа над сънародника си Даниъл Спасов с 6:0, 6:2. Мащаков се включи във втория кръг след успех над квалификанта Лиъм Делика̀та от Малта.

По-рано през деня Анас Маздрашки също приключи участието си на сингъл. Двамата българи обаче остават в надпреварата на двойки.

Милев и Маздрашки се класираха за четвъртфиналите след победа над нидерландците Мак Висер и Ларс Вагенаар с 6:2, 6:2. Следващите им съперници са поставените под №1 американци Алекс Джоунс и Майлс Джоунс. Двубоят е насрочен за по-късно днес.