Столичният общински съвет предостави безвъзмездно за 10 години спортната база на комплекс „Герена“ на сдружение „Обединен спортен клуб Левски София“. Решението беше прието с 54 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържали се“.

Докладът е внесен от кмета на София Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общинския съветник Вили Лилков. Предоставените имоти остават собственост на Столичната община, а всички направени подобрения ще бъдат общинска собственост.

В момента на комплекса тренират над 2300 състезатели от 24 столични спортни клуба. Сред тях са 179 национални състезатели, както и спортисти в неравностойно положение. С подготовката им са ангажирани 124 треньори.

На „Герена“ работят школи по художествена и спортна гимнастика, баскетбол, волейбол, борба, бокс, лека атлетика, гребане, джудо и други спортове.

Основни реконструкции ще могат да се извършват единствено след одобрение от общината. Правото на ползване е предоставено за максималния срок, разрешен от Закона за общинската собственост.

Председателят на СОС Цветомир Петров уточни, че решението не обхваща стадион „Георги Аспарухов“ и тренировъчната база на футболния клуб.

„Тук стадионът и тренировъчната база на футболния клуб не влизат. Работим активно с клуба за стадиона, надявам се през следващите няколко месеца да имаме какво реално да покажем и да кажем докъде сме стигнали“, заяви Цветомир Петров.

Кметът Васил Терзиев определи решението като важно за спорта в София. „Искаме да покажем как ефективно могат да работят различни модели, управление и да развиваме спорта в града“, каза той.

Общинският съветник Вили Лилков заяви, че държавата е прехвърлила спортната база на Столичната община преди две години. По думите му проверката на сметките за ток и вода е показала, че те са били плащани изрядно, а за базата са полагани грижи. Лилков определи решението като резултат, очакван повече от 30 години.