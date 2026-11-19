Алекс Грозданов оглави класацията за блокади в полската Таурон Лига. Капитанът на българския национален отбор има 21 точки от блокада в седем мача и 21 гейма за Богданка ЛУК Люблин, което прави средно по 1,00 успешна блокада на гейм.

Българският централен блокировач е начело и по общия брой блокови отигравания. В тази статистика той има 19 успешни намеси, или средно по 0,90 на гейм. Данните са публикувани в официалната статистика на Таурон Лига.

Силното начало на сезона допълва успеха на Богданка ЛУК Люблин в мача за Суперкупата на Полша. Тимът победи Алурон Варта Заверче с 3:0 (34:32, 25:20, 25:18) след 95 минути игра и защити трофея си за втора поредна година.

Грозданов започна като титуляр и завърши финала с четири точки. За Богданка най-резултатни бяха Матеуш Малиновски и Уилфредо Леон, които реализираха по 16 точки. Победата беше втори триумф за клуба в историята на турнира.

Грозданов е сред основните фигури в състава на Богданка, който преследва ново силно представяне в Полша. В интервю, цитирано от Sportal, българинът заяви: В Люблин има невероятна атмосфера, целим се във финалите на Шампионската лига.

Централният блокировач има важна роля и в националния отбор. Той беше капитан при спечелването на сребърните медали от световното първенство във Филипините през 2025 година. На европейското първенство България отпадна на осминафиналите след обрат от 2:0 до 2:3 срещу Германия.

След седем мача Богданка ЛУК Люблин продължава битката за защита на титлата си в Таурон Лига, а лидерството на Грозданов при блокировачите е един от индивидуалните акценти в началото на сезона.