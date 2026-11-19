Фьодор Лапоухов остава в ЦСКА, след като Спартак Москва се е отказал от привличането му. Руският клуб не е приел финансовите изисквания на беларуския вратар, съобщава Metaratings. Лапоухов беше сред основните кандидати за вратарския пост в московския тим, но преговорите не са довели до трансфер. Според наличната информация 23-годишният футболист би предпочел преминаване в западноевропейско първенство.

След отказа от Лапоухов Спартак Москва продължава търсенето на трети вратар. Клубът е взел решение да удължи договора на Александър Максименко, докато отношенията с Александър Довбня няма да бъдат продължени.

Сред вариантите за руския тим е 18-годишният Артьом Петров, който е собственост на Ростов. Според информацията Спартак търси млад вратар с перспектива, а не футболист, който веднага да заеме позицията на титуляр.

Беларуският национал е основен избор под рамката на ЦСКА и запази мястото си след смяната на треньора. От началото на сезона той е изиграл 25 мача, в които е допуснал 27 гола и е записал девет сухи мрежи.

Лапоухов спечели и Суперкупата на България с ЦСКА. Към момента няма потвърдени данни за друг сериозен кандидат за подписа му, което означава, че вратарят остава на разположение на столичния клуб поне за зимния трансферен прозорец.