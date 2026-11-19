Никола Цолов е номиниран в две категории на Autosport Awards 2027 – за „Новак на годината“ и за „Пилот на годината при едноместните автомобили с открити колела“ извън Формула 1.

В първата категория българският пилот ще се конкурира с още петима дебютанти: основния си съперник във Формула 2 Рафаел Камара, Арвид Линдблад, Виктор Мартинс, Диого Морейра и Фреди Слейтър. Втората награда е нова и отличава най-силните резултати в сериите с едноместни автомобили извън Формула 1.

За отличието при едноместните автомобили са номинирани още Камара, Джейк Денис, Алекс Палоу, Уго Угочукву и Паскал Верлайн. Сред кандидатите има шампиони от Индикар, Формула 3 и Формула Е, както и пилоти с водещи резултати във Формула 2.

Autosport посочва шестте победи на Цолов през първия му пълен сезон във Формула 2, включително двойния му успех на „Силвърстоун“. Българинът кара за „Кампус Рейсинг“ и остава в битката за титлата два кръга преди края на шампионата.

След кръга в Баку Рафаел Камара оглавява класирането със 207 точки, а Цолов е втори с 200. Камара спечели основното състезание след наказание за Александър Дън, докато Цолов завърши втори, след като потегли от 11-о място.

„Амбицията ми е ясна: искам да стана пилот във Формула 1“, заяви Цолов след потвърждението, че ще бъде резервен пилот на Red Bull Racing и Racing Bulls през сезон 2027. Освен тази роля той ще участва в развойна програма със симулатор, тестове и тренировки по време на свободни практики.

„За момента непосредственият ми фокус е да завърша сезона във Формула 2 възможно най-силно“, каза още българският пилот.

Феновете могат да гласуват в категориите до 12 януари 2027 г. Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 3 февруари в Лондон.

Преди това Цолов ще продължи битката за титлата във Формула 2. Следващият кръг е в Катар между 27 и 29 ноември, а сезонът завършва в Абу Даби.