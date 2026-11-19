Витоша (Бистрица) и Славия постигнаха убедителни победи в поредния кръг на първенството на Зона „София“ за ветерани. „Бистришките тигри“ разгромиха Железница с 6:1, а Славия спечели със 7:1 като гост на Локомотив (София).

Витоша записа четвърти успех от четири срещи и събра 12 точки. Отборът, който е деветкратен първенец на България при ветераните, поведе срещу Железница в 17-ата минута. Христо Йовов реализира дузпа.

Железница изравни в 27-ата минута чрез Захари Младенов, но до почивката Витоша отново взе инициативата в резултата. Емил Гъргоров се разписа в 36-ата минута, а Йордан Минев направи 3:1 в 45-ата.

Бойко Борисов, който изведе състава на Витоша с капитанската лента, вкара четвъртия гол в 53-ата минута. Попадението дойде в момент, когато Железница се опитваше да намали изоставането си. Деян Христов покачи на 5:1 в 60-ата минута, а Веселин Минев оформи крайния резултат пет минути по-късно.

Славия постигна втора поредна убедителна победа, след като се наложи със 7:1 над Локомотив (София). Петър Димитров беше водещата фигура в двубоя и реализира шест попадения.

Крилото откри резултата още във втората минута, а малко след изтичането на първия четвърт час удвои преднината на Славия. Атанас Борносузов отбеляза почетния гол за домакините преди почивката.

След подновяването на играта Димитров добави още четири попадения. Владимир Кабранов оформи крайното 7:1 в заключителните минути.

Славия има 9 точки след четири мача и заема второ място във временното класиране. Тимът е с голова разлика 19:4. В предишния кръг белите победиха Вихър (Требич) с 8:0.