Лидерът във Формула 2 Рафаел Камара е изправен пред избор между възможността да преследва титлата и шанса да продължи участието си във Формула 1 с Хаас. Бразилецът води класирането със 207 точки, а Никола Цолов е втори със 200.

Камара ще кара за Хаас и в Гран при на Лас Вегас, след като вече дебютира във Формула 1 в Сао Пауло. След състезанието в Съединените щати предстоят още два кръга от сезона във Формула 1 – в Катар и Абу Даби. Решението дали да участва в тях или да се върне във Формула 2 ще бъде взето след уикенда в Лас Вегас.

„И двете неща са много важни за мен. Във Формула 2 чувствам, че през цялата година работих много здраво и искам да завърша с успех. Нямаше да се намирам в тази позиция, ако не се беше случило това с Инвикта“, обясни Камара.

Той допълни, че решението няма да бъде лесно, тъй като от едната страна е Формула 1 – шампионатът, в който винаги е мечтал да се състезава, а от другата е борбата за титлата във Формула 2, продължила през целия сезон.

„Ще се опитам да се фокусирам върху този уикенд и да завърша добре. И после ще решим какво ще се случи“, каза Камара.

21-годишният бразилец е действащ шампион във Формула 3 и кара за Инвикта Рейсинг във Формула 2. През сезона той има три победи и общо пет подиума. По тези показатели Камара изостава единствено от Цолов, който остава най-близкият му съперник в битката за шампионската титла.

Паралелно с борбата във Формула 2 Камара вече получи дългосрочна възможност във Формула 1. Хаас го привлече за титулярен пилот през 2027 г., а раздялата с Естебан Окон доведе до по-ранния му дебют още през този сезон. След първото си състезание в Сао Пауло Камара ще има втори старт за американския отбор в Лас Вегас.

Правилата на Международната автомобилна федерация не позволяват пилот, номиниран за състезание във Формула 1, да участва във Формула 2 в същото състезание. Това означава, че Камара трябва да избере между финалните кръгове на единия шампионат и стартовете в другия.

Ако бразилецът предпочете да завърши сезона във Формула 2, Хаас ще може да използва резервния си пилот Рио Хиракава в оставащите състезания от Формула 1. Японецът вече замени Камара в предишен момент от сезона и има опит с болида на тима.