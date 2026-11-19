Фратрия постигна убедителна победа с 5:0 при гостуването си на Добруджа в Добрич в отложен мач от 14-ия кръг на Втора лига. Отборът от област Варна реши двубоя още преди почивката, след като се оттегли в съблекалнята с аванс от 4:0.

Успехът е втори пореден за Фратрия и девети от началото на сезона. Тимът заема четвърто място във временното класиране с 31 точки и се доближи само на една точка от втория Вихрен и третия Черноморец. Лидер е ЦСКА II, също с 32 точки.

Поражението е девето за Добруджа през сезона. След две последователни равенства тимът от Добрич остава на предпоследното, 17-о място с 11 точки.

Временното класиране се оглавява от ЦСКА II, Вихрен и Черноморец, които имат по 32 точки. След Фратрия са Янтра с 27 точки и Локомотив от Горна Оряховица с 24. На последната позиция е Пирин 22 с 2 точки.

Двубоят между Добруджа и Фратрия беше отложен от програмата на 14-ия кръг, а след изиграването му двата отбора вече имат по 16 мача в шампионата.