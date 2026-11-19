Аржентинската футболна федерация ще намали цените на билетите за следващите мачове на националния отбор след слабата посещаемост на двата двубоя след оттеглянето на Лионел Меси. Решението идва след призиви на водещи футболисти, сред които и вратарят Емилиано Мартинес.

„Разбираме много добре положението в страната. Ясно е, че билетите са скъпи, особено за приятелски мачове. Когато Лео бе в състава, никога нямахме такъв проблем, но нещата се променят. Трябва да накараме феновете отново да идват да гледат отбора, да привлечем децата, да имаме химия с публиката си. Имаме нужда от пълните трибуни“, заяви Мартинес.

Аржентина загуби с 1:2 от Уругвай пред 24 000 зрители на „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес. Стадионът на „Бока Хуниорс“ разполага с 58 000 места, но остана почти наполовина празен.

Четири дни по-късно световният вицешампион победи Коста Рика със 7:0 в Кордоба. На стадион „Марио Кемпес“ присъстваха 31 000 души при капацитет от 57 000 места. По данни, цитирани от вестник „Кларин“, над 3000 билета са били раздадени безплатно на местни привърженици в деня на срещата.

За двата мача билетите са стрували до 45 долара, но въпреки това са останали над 20 000 празни места. Разликата с последната среща на Меси за националния отбор е значителна. През септември двубоят с Бенин на „Монументал“ е събрал 82 000 зрители, а билетите на черния пазар са достигнали 3000 долара.

Мартинес свърза слабия интерес не само с отсъствието на капитана, но и с цената на пропуските, особено за контролни срещи. Намаляването на цените трябва да върне публиката на стадионите и да улесни достъпа на деца до мачовете на аржентинския национален отбор.