Марица Пловдив нанесе първа загуба на ЦСКА в женското волейболно първенство. Пловдивчанки спечелиха с 3:0 (25:17, 25:13, 25:16) като гости в София в отложен мач от петия кръг.

Успехът е шести пореден за Марица, която продължава без поражение и без загубен гейм от началото на сезона. ЦСКА прекъсна победната си серия и вече има баланс от пет победи и една загуба.

Пловдивският тим водеше в резултата през целия двубой. Най-сериозното му превъзходство беше във втория гейм, спечелен с 25:13. В третата част Марица отново контролираше играта и затвори мача при 25:16.

След изиграните срещи Марица Пловдив е начело с 18 точки и геймова разлика 18:0. Левски София е втори с 15 точки и актив 5-1, а ЦСКА заема третата позиция с 14 точки при същия баланс. След тях са Славия и Драгоман с по 11 точки.

В друг отложен мач Марица 2022 победи Дея спорт с 3:0 (25:21, 25:14, 25:14). Дея спорт остава без успех след седем изиграни срещи.

Марица Пловдив ще гостува на Миньор Перник на 21 ноември. Ден по-късно ЦСКА ще посрещне Стойчев-Казийски.

На 24 ноември пловдивчанки трябва да започнат участието си в турнира за Купата на ЦЕВ срещу хърватския ЖОК Рибола Кащела. БТА посочва домакинство на Марица в първия мач, докато публикуваната от Европейската конфедерация по волейбол програма определя срещата като гостуване в Кащел Сучурац, Хърватия. Реваншът е насрочен за 2 декември.