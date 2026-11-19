Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов ще проведе майсторски клас в Университета за национално и световно стопанство. Събитието е предназначено за студенти и докторанти с интерес към футбола като бизнес.

Майсторският клас ще бъде посветен на темата Футболът 2030: икономика на следващо ниво. В него ще участва и представител на ЦСКА, чието име все още не е обявено.

Участниците ще трябва да решат практически казус, свързан с темата на събитието. Победителят ще спечели едномесечен стаж в централата на БФС в Бояна.

Инициативата ще се проведе на 3 декември от 10:00 часа в зала „Тържествена“ на УНСС. Целта ѝ е студентите и докторантите да се запознаят по-отблизо с футболните процеси извън терена и с икономическата страна на спорта.