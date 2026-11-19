България спечели още шест медала на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар, Хърватия. Българските състезателки завоюваха два златни, един сребърен и три бронзови медала във финалите на отделните уреди.

В първа възрастова група Виктория Илиева стана балканска шампионка на прескок с оценка 12.000 точки. Тя добави и сребърен медал на смесена успоредка, където получи 9.450 точки.

Анастасия Матанова спечели бронзово отличие на земя с 10.650 точки. Тя зае и пето място на прескок с 11.275 точки. Биляна Танчева завърши пета на греда с 10.250 точки и шеста на земя с 9.750 точки.

Във втора възрастова група Биляна Банева триумфира на земя с оценка 12.200 точки. Тя спечели още два бронзови медала – на прескок с 11.875 точки и на греда с 12.200 точки.

Дея Митрева се класира пета на прескок с 11.450 точки, а Ваня Гълъбова зае петото място на смесена успоредка с 9.650 точки.

С шестте отличия от женското направление активът на България от първенството достигна 26 медала. В общата равносметка влизат три титли от отборната надпревара и индивидуалния многобой, 16 медала от финалите на отделните уреди при мъжете и бронзът на Биляна Банева в многобоя при девойките.