Аржентина спечели с 7:0 срещу Коста Рика, но разгромът не прикри проблем извън терена. Емилиано Мартинес призова ръководителите на футболната федерация да намалят цените на билетите, за да се запълнят трибуните на домакинските мачове след оттеглянето на Лионел Меси от националния отбор.

„Бих искал да играя на малко по-пълни стадиони. Може би трябва да организираме благотворителни инициативи, за да запълним трибуните. Трябва да накараме феновете да се влюбят отново в отбора“, каза вратарят пред репортери в смесената зона след двубоя.

Вратарят подчерта, че не само ръководството трябва да търси решение. Според него играчите, треньорският щаб и федерацията трябва заедно да възстановят връзката между световните шампиони и публиката.

„Покажете любов към хората, понижете малко цените на билетите и напълнете всеки стадион, защото наистина се нуждаем от това. Не ни харесва да играем през толкова празни места“, заяви Мартинес.

Той призна, че отсъствието на Меси затруднява привличането на публика, тъй като много фенове са искали да видят именно легендарния капитан. В същото време Мартинес напомни, че Аржентина остава национален отбор със статут на световен шампион, а в състава има млади играчи, които се нуждаят от подкрепа.

„Знаем, че Лео го няма, а очевидно хората най-много искаха да дойдат да го видят. В крайна сметка обаче това е националният отбор на Аржентина и имаме нужда от тази любов“, каза още вратарят.