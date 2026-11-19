Ливърпул получи добри новини преди домакинството си на Манчестър Юнайтед във Висшата лига. Върджил ван Дайк, Райън Гравенберх и Джереми Фримпонг са подновили тренировки с основната група и могат да попаднат в плановете на Андони Ираола за дербито на „Анфийлд“ на 22 ноември.

Ван Дайк напусна по-рано лагера на Нидерландия заради физически проблем, който го е тормозил в продължение на няколко седмици. Гравенберх пропусна последните два мача на Ливърпул заради травма в петата, а Фримпонг се възстановяваше от мускулен проблем. И тримата вече работят наравно със съотборниците си, но окончателното решение за участието им ще бъде взето преди срещата.

Подготовка с отбора водят и Доминик Собослай, и Александър Исак. Унгарският халф има проблем в коляното, но е изиграл пълни мачове за националния си тим по време на паузата за международни срещи. Исак пропусна последния двубой на Швеция, но също се е включил в заниманията на Ливърпул.

Сред футболистите, които няма да бъдат готови за дербито, са Джовани Леони и Конър Брадли. Двамата също тренират с останалите играчи, но се възстановяват от по-дългосрочни контузии и няма да вземат участие срещу Манчестър Юнайтед.

Двубоят между Ливърпул и Манчестър Юнайтед е насрочен за 22 ноември на „Анфийлд“, с начален час 16:30 местно време. Това ще бъде първото дерби между двата отбора през сезона.