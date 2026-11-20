Четири мача от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада се изиграха през изминалата нощ. Мемфис Гризлис постигна най-убедителната победа, след като се наложи над Голдън Стейт Уориърс със 126:98.

Портланд Трейл Блейзърс спечели гостуването си на Милуоки Бъкс със 124:114. Разликата от 10 точки осигури втория най-убедителен успех в програмата.

Най-оспорваният двубой се проведе между Минесота Тимбъруувс и Ню Йорк Никс. Никс взеха мача със 102:99, като разликата в края беше само три точки.

В четвъртия мач Сан Антонио Спърс победи Лос Анджелис Клипърс със 124:112. Така в четирите срещи бяха отбелязани общо 899 точки, а победителите бяха Мемфис, Портланд, Ню Йорк и Сан Антонио.