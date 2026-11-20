Кирил Десподов ще продължи кариерата си в ПАОК до 2029 година. Солунският клуб официално обяви подновяването на договора с българския национал и сложи край на спекулациите около бъдещето му.

„Десподов остава тук! Новият договор е до 2029 година“, съобщи ПАОК при обявяването на сделката. Клубът публикува и видео с най-красивите голове на футболиста с екипа на „черно-белите“.

Десподов премина в ПАОК през септември 2023 година след престоя си в Лудогорец. До момента той е записал 121 двубоя за солунския тим, в които е отбелязал 26 гола и е направил 29 асистенции.

С ПАОК българинът спечели шампионската титла на Гърция през 2024 година. Преди трансфера си в Солун той носеше екипите на ЦСКА и Лудогорец.

Новият договор гарантира продължаването на престоя му в клуба и прекратява появилите се предположения за възможно завръщане в България.